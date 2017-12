The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS El Plan de Cercanías destina 22 millones al tren Alcoy-Xàtiva El Ministerio de Fomento prevé reforzar la seguridad y renovar la vía del trayecto martes, 19 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/12/2017) El Ministerio de Fomento ha incluido una inversión de 22 millones de euros para el tren Alcoy-Xàtiva en el Plan de Cercanías, presentado este lunes por el ministro, Íñigo de la Serna. El plan, que contempla inversiones hasta 2025, está dotado con 1.436 millones de euros, de los que 22 se utilizarán para mejorar la línea ferroviaria, según ha detallado la diputada del Partido Popular Lola Alba. De los 22 millones previstos para este servicio de Media Distancia, 10 irán destinados a la mejora de la seguridad, y 12 a la renovación de la vía, según ha precisado Alba. Esta inversión se une a la de 5,5 millones ya ejecutada el pasado verano por el ministerio. “En total, la cantidad se acerca a los 30 millones que Fomento se comprometió a invertir en el tren en el año 2009”, señala la parlamentaria. En julio de 2009 el entonces ministro de Fomento, José Blanco, firmó un protocolo de inversión con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El documento repartía proyectos de mejora del tren, en el que cada administración se comprometía a invertir 30 millones de euros. “Falta por ver dónde están los 30 millones de la Generalitat para el tren”, se ha cuestionado Alba, que aplaude el interés del Ministerio de Fomento por mejorar la línea férrea.