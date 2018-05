The examples populate this alert with dummy content

MEDIO RURAL El plan contra la despoblación emplea a 76 personas en la comarca Las unidades de prevención de riesgos intervienen en 27 hectáreas para evitar incendios jueves, 17 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La primera media de la Agenda Valenciana Antidespoblament, la creación de unidades de prevención de riesgos, ha contratado a 76 personas en la comarca. A este plan, dotado con 16,9 millones de euros, se han acogido 13 pequeños municipios de El Comtat y otros dos de L’Alcoià. Estas brigadas persiguen un doble objetivo: reducir el riesgo ante posibles emergencias, especialmente el de incendios forestales, y fijar la población en zonas rurales. Según la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, el Gobierno valenciano está realizando un “esfuerzo sin precedentes” en la prevención de incendios, tanto en materia presupuestaria como en movilización de medios y sensibilización ciudadana. El número de personas que componen cada brigada oscila entre 4 y 28. En la comarca, las 15 brigadas han intervenido hasta finales de marzo en 27 hectáreas, la mayoría de El Comtat. Tras la formación inicial, los componentes de las unidades han trabajado en zonas forestales, agrícolas y en los lindes entre los términos municipales. Cada ayuntamiento participante de este programa ha recibido un equipo de material que incluye desde furgonetas y motosierras hasta cajas de herramientas. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado su intención de dar continuidad al programa, en el que la conselleria de Agricultura colabora con el Servicio Valenciano de Empleo y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. En toda la Comunidad Valenciana se han adherido 165 ayuntamientos, la mayoría de la provincia de Castellón. El número de contratados ha sido de 1.064.