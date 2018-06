The examples populate this alert with dummy content

IBI El plan director del Molí Paperer plantea convertir el edificio en un museo Para su elaboración el Ayuntamiento ha realizado un estudio exhaustivo del edificio que valora su riqueza arquitectónica, histórica y etnográfica lunes, 04 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (01/06/2018) El plan director del Molí Paperer plantea convertir el edificio en un museo de Ibi. El estudio propone que el Molí Paperer sea un nuevo valor patrimonial de la localidad para mostrar a ibenses y visitantes datos sobre su biografía, su industria y su riqueza cultural y natural. El plan director introduce la posibilidad de desarrollar, aparte de los programas culturales, otras acciones que sirvan para dinamizar y hacer sostenible la inversión, vida útil y su uso futuro. El documento se fija en el valor histórico del Molí Paperer de Ibi con fines turísticos, principalmente. Para elaborar este plan director el Ayuntamiento ha realizado un estudio exhaustivo del edificio que valora su riqueza arquitectónica, histórica y etnográfica. Según éste, el edificio tiene una superficie total 1.300 metros cuadrados divididos en tres plantas, a los que se añaden 900 metros cuadrados de jardines. Santi Cózar, teniente de alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibi, señala que “consideramos necesaria la elaboración de un plan director que, tras estudiar detenidamente las posibilidades, historia, estructura y entorno natural del “Molí”, plasme todas las posibilidades que tiene para decidir con solvencia la opción más factible. Además, tener este estudio y los objetivos bien definidos nos ayudará a solicitar subvenciones y obtener apoyo económico en el futuro”.