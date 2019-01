The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO El Plan Director del Palau Comtal de Cocentaina, más cerca La alcaldesa de Cocentaina Mireia Estepa se ha reunido con técnicos de la Diputación para perfilar este documento miércoles, 02 de enero de 2019 Cocentaina confia en la cercana licitación del Plan Director del Palau Comtal para que esté terminado a lo largo del 2019. El pliego de condicionees para la elaboración de este plan ha quedado definido en una reunión mantenida entre la alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, y técnicos de arquitectura y urbanismo de la Diputación de Alicante.



Para el desarrollo del Plan Director del Palau Comtal la Diputació aporta 30.000 euros y el Ayuntamiento de Cocentaina otros 20.000. El siguiente paso lo debe dar la Diputación con la licitación tan pronto como pueda del plan que regirá la restauración, el funcionamento, los usos y la conservación del Palau Comtal.