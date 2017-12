The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO El plan director del Palau Comtal se activa con la aportación de 30.000 euros de la Diputación El documento que definirá el uso futuro del inmueble está presupuestado en 50.000 euros -Contendrá información sobre su adecuación arquitectónica sábado, 30 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Cocentaina ha conseguido el compromiso de la Diputación de Alicante para colaborar económicamente en la dotación que permitirá iniciar la redacción del Plan director del Palau Comtal. Ha aprobado en sus presupuestos una partida de 30.000 euros, la cuantía restante para la redacción lo aportará el Ayuntamiento de Cocentaina.

La alcaldesa socialista Mireia Estepa, acompañada por la Técnica de Patrimonio del Ayuntamiento, se reunieron en abril de 2016 con el diputado de Arquitectura Jaime Lloret y con Rafael Pérez, Jefa de servicio, para pedir la implicación del ente provincial en este proyecto. “Después de todo este tiempo de trabajo constante y de pedir en reiteradas ocasiones que se nos diera una respuesta recibimos esta buenísima noticia”, apunta Estepa, “el pleno de la Diputación ha aprobado en sus presupuestos una partida para la redacción del Plan director de Palau”.

Este documento contendrá información relevante e imprescindible como por ejemplo la adecuación arquitectónica a los usos que se quieren dar en el edificio, los cuales quedaron definidos hace más de 2 años por la comisión del Palacio creada para este propósito. La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cocentaina, Marcela Richart, afirma que “en todo caso, se tendrá que revisar nuevamente si son posibles estos usos y como traerlos a la práctica siempre respetando las características de este edificio que, recordamos, es un Bien de Interés Cultural” Además, este plan director también contendrá estudios arquitectónicos, de restauración y de conservación y de arqueología, intervenciones y actuaciones que se tienen que hacer para garantizar los usos acordados en la comisión.

El edil responsable de Cultura afirma que el Gobierno contestó está muy satisfecho de que finalmente “se nos reconozca una de las necesidades más grandes que tiene Cocentaina en cuanto a patrimonio histórico y artístico, para hacer valer la joya arquitectónica del pueblo. Esto repercutirá muy positivamente sobre las inversiones que podrán hacerse a Palau, los nuevos usos que se podrán dar en el emblemático edificio, su proyección al exterior”.