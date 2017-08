The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA “El plan eólico mostró el autoritarismo del Consell” Anna Climent, portavoz del colectivo contrario a los aerogeneradores en El Comtat, pide a la Generalitat rapidez para liquidar el proyecto sábado, 26 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (21/08/2017) Han pasado casi 14 años desde que un grupo de vecinos de la comarca se organizó para frenar el plan eólico de El Comtat. La Coordinadora d’Estudis Eòlics ve cada vez más cerca el objetivo con el que nació: impedir un proyecto que incumplía la normativa ambiental. La Generalitat ya tiene el borrador de la resolución que liquidará el plan. Ahora esperan que esa decisión sea oficial. “Hace dos años que la Conselleria de Economía anunció la liquidación del plan”, recuerda Anna Climent, portavoz de la plataforma y concejal en Alcoy de Compromís, el mismo partido que gestiona esa conselleria. La coordinadora confía en que el la administración agilice la resolución final y cierre para siempre la lucha de un colectivo cuyo ímpetu y trabajo ha despertado el interés más allá de la comarca o del territorio valenciano. Su labor ha sido ejemplo para comunidades indígenas de México o motivo de atención por parte de la prensa internacional. Para Climent, el plan eólico de El Comtat fue una muestra del “autoritarismo” del anterior Gobierno autonómico del Partido Popular. “No tuvieron en cuenta a los ayuntamientos, que se enteraban de los trámites por las gestiones de la coordinadora”, recuerda en esta entrevista concedida a RADIO ALCOY en la que repasa la trayectoria del colectivo.