The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE El plan eólico sigue vivo Las plataformas contrarias al proyecto advierten de que los cambios aprobados por el Consell permiten construir aerogeneradores en la comarca martes, 17 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Las plataformas antieólicas advierten de la reapertura de los planes eólicos de la comarca. La Coordinadora d’Estudis Eòlics de El Comtat se ha reunido con la plataforma de la zona 15, que incluye L’Alcoià y El Vinalopó, para estudiar la última modificación del Plan Eólico Valenciano. Unos cambios, sostienen, que abren la puerta a que las empresas puedan optar a zonas que parecían enterradas, como las que afectan a la comarca. Las dos plataformas tienen constancia de las trabas que la Generalitat está encontrando para liquidar los planes eólicos. Según explican, las empresas adjudicatarias están judicializando el proceso. Las dos coordinadoras instan a la administración a agilizar al máximo la resolución de los expedientes, anunciada por la Conselleria de Economía Sostenible en 2015. Las plataformas han remitido una queja al Síndic de Greuges y han solicitado a la conselleria que informe de todas las gestiones que desarrolle en torno al plan eólico. Quieren, además, participar en el diseño de la Estrategia Valenciana de Energía y Cambio Climático.