EL FUTURO DE ALCOY El Plan Estratégico fija como gran reto el uso económico de antiguas fábricas El diagnóstico de la ciudad fija las bases para definir las medidas a aplicar hasta 2025 miércoles, 13 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/12/2017) más información Alcoy concursa el plan estratégico La primera fase del Plan Estratégico fija como grandes retos para Alcoy el aprovechamiento económico de las antiguas industrias y la recuperación del río como espacio público. El Diagnóstico Estratégico de Alcoy 2018-2025, documento base del futuro plan, avanza las prioridades que debe abordar la ciudad para conseguir el objetivo de ser integradora, inteligente y sostenible. El diagnóstico, elaborado por la consultora Enerlis como paso previo al Plan Estratégico, analiza la situación actual de Alcoy en todos sus ámbitos e identifica lo que califica como “temas críticos o retos urbanos”. El documento insiste con carácter general en la necesidad de “revitalizar antiguos enclaves industriales”. En particular, apuesta por la “transformación” de estos espacios en el Centro Histórico para su “aprovechamiento comercial y generación de nueva actividad económica”. Este informe aboga por la peatonalización del Centro como vía para mejorar la situación comercial del barrio. El diagnóstico está en sintonía con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, dotada de fondos europeos. En esa línea marca como reto la puesta en valor del eje del río como conector de barrios y de nuevos espacios “libres y dotacionales”. En materia de empleo, los redactores del diagnóstico se muestran muy preocupados por el paro femenino, especialmente entre los 25 y los 44 años. Una de las novedades del documento es la definición de 119 indicadores de control y seguimiento sobre el plan estratégico que la empresa Enerlis debe redactar, sobre la base de este diagnóstico, en un plazo de 7 meses.