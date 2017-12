The examples populate this alert with dummy content

ESTUDIO El Plan Estratégico reclama un Pacto por el Centro para activar la recuperación del barrio Los técnicos abogan por la peatonalización, atraer nuevas actividades económicas y ampliar la oferta de viviendas lunes, 04 de diciembre de 2017

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (04/12/2017) El Ayuntamiento de Alcoy ya tiene sobre la mesa el Plan Estratégico del Centro, un documento para activar la recuperación urbanística, social y económica del barrio. El plan, elaborado por Pateco, la oficina de comercio del Consejo de Cámaras de Comercio, y la Universidad de Valencia, plantea 94 acciones para “frenar el proceso de deterioro” que padece el barrio. Los técnicos reclaman la firma de un Pacto por el Centro Histórico, un “acuerdo político de compromisos a largo plazo entre todas las fuerzas políticas municipales en el que se materialice su compromiso en la recuperación” de la zona. El documento incluye tanto en los objetivos generales como en los específicos la peatonalización del barrio. Señala que el Centro debe ser una “zona básicamente peatonal” y apunta la necesidad “estratégica” que la calle de San Nicolás tenga un solo sentido de circulación. Al respecto, aboga por “primar el paso de los peatones sobre los vehículos, ampliando y mejorando las aceras a base de eliminar aparcamiento en superficie y, allí donde sea posible, reconvertir calles en peatonales o semipeatonales, siempre creando una trama de calles bien integrada y conectada con puntos clave”. Los técnicos establecen cinco objetivos generales, además de la peatonalización: definir una estrategia integral, frenar el deterioro de los edificios y viviendas, mejorar el entorno e impulsar la participación. Para atraer población, el plan apuesta por combinar los recursos públicos y privados para promover la vivienda pública y la regeneración urbana de la zona. Los objetivos específicos son: favorecer un uso social sostenible, atraer nuevas actividades, modernizar la oferta comercial, hostelera y de servicios, amabilizar el espacio público e impulsar la cultura y el turismo como motores de la regeneración de la zona. El plan estratégico contempla su ejecución a través de medidas más amplias, como la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, que cuenta con fondos europeos o el plan de movilidad de la ciudad.