The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO El plan europeo DUSI arranca con la creación de la oficina gestora La estrategia prevé la inversión de 10 millones de euros de los fondos FEDER en la ciudad- El Ayuntamiento de Alcoy aportará otros diez millones de euros lunes, 05 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (05/02/2018) Alcoy ha comenzado a gestionar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral (Estrategia DUSI) con la puesta en marcha de un organismo para gestionar las financiación europea vinculada a los fondos FEDER. El Ayuntamiento de Alcoy aborda la distribución de las inversiones de programa DUSI con el impulso de un organismo intermedio entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas y el Ayuntamiento de Alcoy. "Yo estoy encantado de que un organismo de estas características nos ayude a mejorar la organización del Ayuntamiento", ha explicado Manuel Gomicia, concejal de Ciudad Inteligente. El organismo ha comenzado a funcionar en Alcoy compuesto por tres comisiones. Una de ellas será la encargada de la coordinación de proyectos hasta 2019 y estará formada por 8 técnicos municipales. La comisión de seguimiento la encabezará el concejal Manuel Gomicia y la tercera comisión, de seguridad, velará por que todos los proyectos y su desarrollo se ajustan a la ley. En Radio Alcoy Gomicia ha destacado que los grupos en la oposición estarán informados para que puedan realizar sus aportaciones. "Vamos a ver lo que realmente podemos hacer en Rodes, Al Azraq y Entenza". La estrategia DUSI prevé la inversión de 10 millones de euros de los fondos FEDER en la ciudad. El Ayuntamiento de Alcoy aportará otros diez millones de euros.