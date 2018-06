The examples populate this alert with dummy content

OBRAS El plan de mejora de accesibilidad sigue este verano en el Centro y el Viaducto El Ayuntamiento va a invertir 46.800 euros entre las dos actuaciones, que van a consistir principalmente en nivelar los pasos de peatones señalizados con semáforos, con el objetivo de mejorar el acceso de los viandantes sábado, 16 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento prepara dos nuevas actuaciones destinadas a mejorar el acceso en la plaza de España y el Viaducto, valoradas en 20.200 euros y 26.600, respectivamente. Un presupuesto que asciende a 46.800 euros. Los trabajos van a consistir en igualar los pasos de viandantes a través del levantamiento y retirada de las piezas de granito, que volverán a ser colocadas, en este caso al mismo nivel, tras su tratamiento. En la plaza de España, la intervención afectará a tres semáforos, y en el Viaducto en cuatro, como explica María Baca, la concejal responsable del área. "En este caso, pondremos al mismo nivel el cruce de todos los pasos de viandantes para que no haya ningún problema para las personas que vayan bien en silla de ruedas, bien en carro, o alguien mayor (...) Se encuentran en los semáforos del Mas y Mas, el cruce del Cantó El Pinyó y el del Calderón. En el Viaducto, además de la nivelación de los pasos, intentaremos ampliar la zona del cruce hacia al parque, donde actualmente hay un muro que dificulta la accesibilidad". El Ayuntamiento prevé que la nivelación de los pasos de peatones en el Viaducto comience este mes. En la plaza de España, esta misma actuación, realizada por técnicos municipales, se va a desarrollar en el mes de agosto.