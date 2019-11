The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO El plan piloto para construir 30 pisos sociales queda desierto El Partido Popular denuncia la falta de interés de las cooperativas en el proyecto y reclama al PSOE que abandone la “política ficción” en materia de vivienda lunes, 18 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/11/2019) El Partido Popular denuncia que plan piloto para construir 30 pisos sociales ha quedado desierto. "Un nuevo anuncio del gobierno socialista de Antonio Francés se ha quedado en nada", asegura la concejal conservadora Amalia Payá. En este caso, el del proyecto para construir 30 viviendas sociales en régimen cooperativo entre las calles de Doña Amalia y Echegaray. Payá, que lamenta el fracaso de la iniciativa, reclama al Gobierno que abandone la “política ficción” en el área de vivienda. “Anuncia proyectos que suenan muy atractivos, encaminados a colectivos desfavorecidos, pero que finalmente acaban en nada”, señala la regidora. El alcalde anunció en enero la construcción de un bloque social de 30 viviendas en un solar ubicado entre las calles de Doña Amalia y Echegaray. El proyecto formaba parte de un plan piloto de la Generalitat para ceder a cooperativas sin ánimo de lucro suelo en el que promocionar, construir y gestionar viviendas protegidas. En el caso de Alcoy, la iniciativa se debía desarrollar sobre un solar de 667 metros cuadrados cedido por la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (Evha). A preguntas del PP, el Gobierno local ha reconocido que ninguna cooperativa ha optado a ejecutar este proyecto. Amalia Payá apunta que el Evha ya tuvo que ampliar el plazo para las ofertas de este plan, que pasó de finales del año pasado a febrero de 2019. A juicio de la regidora, es “una irresponsabilidad generar expectativas con anuncios que después son sistemáticamente incumplidos”. Payá apunta que los beneficiarios de las viviendas eran personas con rentas bajas y que al menos la mitad de los socios de las cooperativas debían ser víctimas de violencia machista, mayores de 60 años o menores de 35. “Estamos comprobando que este tipo de políticas resulta altamente ineficaz, porque intenta implicar a muchos colectivos a los que finalmente no ofrece una respuesta real para acceder a una vivienda digna”, señala la concejal. El fracaso de este plan se une al recientemente denunciado por el PP: el de alquileres sociales de viviendas para jóvenes, que solo ha conseguido adjudicar 4 de los 14 pisos ofertados. “Antonio Francés, en colaboración con la Generalitat, nos tiene acostumbrados a anunciar de forma repetitiva proyectos que no avanzan o acaban fracasando. Estamos hartos de que el Gobierno local nos venda humo”, concluye la edil.