MEDIDAS ECONÓMICAS El plan de viabilidad estabiliza la situación de la Cámara de Comercio La institución supera los problemas económicos con el ajuste de plantilla, la obtención de crédito y la oferta de nuevos servicios jueves, 11 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/01/2018) El convenio firmado con la Cámara de Alicante para desarrollar servicios en la comarca ha culminado la aplicación del plan de viabilidad de la Cámara de Comercio de Alcoy, aprobado por el pleno de la entidad el pasado mes de mayo. El acuerdo era la última de las medidas adoptadas para asegurar la continuidad de la entidad y corregir su desequilibrio financiero. La Cámara da por “salvada” la crítica situación económica provocada por la reducción de ingresos provocada por la derogación del recurso cameral, por la crisis y la disminución de la aportación de las administraciones públicas. Una fuente de la entidad sostiene que el estado de cuentas está saneado tras la contratación de un préstamo de 350.000 euros para hacer frente a las deudas. La operación fue autorizada por la Dirección General de Comercio y Consumo. Los despidos de trabajadores, junto a la política de ahorro, han conseguido equiparar los gastos y los ingresos. El último balance auditado de la Cámara, correspondiente a 2016, arrojó un resultado negativo de 40.871 euros, muy por debajo del registrado en 2015, que fue de 102.167 euros, según la memoria presentada ante la Sindicaturas de Comptes. La Cámara cerró 2016 con pérdidas acumuladas de 614.294 euros. El importe neto de la cifra de negocios de 2016 fue de 227.846 euros. Incrementar este volumen es uno de los objetivos del plan de viabilidad, que en mayo preveía ampliar el ámbito de actuación de la Cámara. La institución también ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Alcoy, que ha alquilado una de las plantas del histórico edificio de la calle de San Francisco para cederlo a la Universidad de Alicante. Las fuentes consultadas señalan que la Cámara dispone actualmente de recursos para hacer frente a los gastos que generará la puesta en marcha de nuevos servicios a las empresas.