JORNADA DE TRABAJO El plástico analiza en Castalla sus retos de futuro El sector, que representa el 5% del PIB provincial, aboga por la sostenibilidad y la economía circular viernes, 28 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación Valenciana de Empresarios del Plástico (AVEP) ha celebrado este jueves su junta de gobierno en las instalaciones del asociado Pérez Cerdá Plastics, en Castalla, para abordar los inminentes retos del sector. A la reunión han asistido el vicepresidente de la Agencia Valenciana de la Innovación, Andrés García Reche, y la directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, Julia Company. Una de las principales preocupaciones del sector es la imagen negativa que se está proyectando sobre el plástico desde hace unos meses y que tal como ha explicado el presidente de AVEP, Salvador Benedito, “el plástico no es el problema, de hecho, ha sido uno de los avances de la humanidad más importantes que se han realizado en nuestro tiempo, sólo pensemos durante unos minutos en todas las cosas en las que está presente. El problema se plantea en el uso que se hace, muchas veces inadecuado o poco responsable. Todas las políticas y esfuerzos tanto de la administración pública como del sector han de ir encaminadas a concienciar sobre un correcto uso y las posibilidades de recuperación, reciclaje y reutilización del plástico”. En esta línea, AVEP y el instituto tecnológico Aimplas participan en la campaña #noculpesalplastico. En el transcurso de la jornada, Andrés García Reche, ha informado sobre la creación de un Comité Estratégico de Innovación Especializado en Economía Circular formado por profesionales de diferentes ámbitos académicos, científicos, gubernamentales y del sector que ya está trabajando en la instrumentalización de las acciones y estrategias necesarias para utilizar la potencia del sector en la Comunidad Valenciana y posicionarlo como líder en fabricación sostenible. El objetivo de celebrar esta reunión en las instalaciones de la empresa Pérez Cerdá Plastics, en Castalla, ha sido visibilizar la provincia de Alicante en el mapa industrial de la región, ya que constituye uno de los focos más importantes de concentración industrial en transformación de plásticos de la Comunidad. El sector del plástico en la Comunidad Valenciana representa cerca del 5% del PIB industrial de la zona y ocupa el quinto lugar en importancia en Valor Añadido Bruto. La directora del IVACE, Julia Company, ha manifestado el apoyo de la institución a la que representa y ha señalado “la apuesta de la Conselleria de Economía Sostenible que lidera Rafael Climent, para modular las acciones y ayudas necesarias para conseguir una mayor competitividad de la industria valenciana y especialmente el sector del plástico” al que ha definido como uno de los de mayor peso estratégico en la región. A la reunión también han acudido el director de Aimplas, José Antonio Costa, el director de la Feria Made from Plastic, Andrés Gil y el alcalde de Castalla, Antonio Bernabeu, junto con una docena de empresarios del plástico de la Comunidad Valenciana todos miembros de la Junta de Gobierno de Avep.