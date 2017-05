The examples populate this alert with dummy content

El Café del Alcoyano “El play off se decide por detalles” Fernando Martín, ex jugador del Alcoyano y Cartagena, nos ha visitado en los recreativos Premium Sport Café jueves, 18 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (18/05/2017) Fernando Martín, ex jugador del Alcoyano y Cartagena, ha estado en Ser Deportivos tomando el café del Alcoyano desde Premium Sport Café. Con el jugador valenciano hemos rememorado la cara y la cruz, por una parte la desgracia eliminatoria de campeones que enfrentó en el 2009 a los mismos equipos, Alcoyano y Cartagena. Hemos escuchado la jugada del gol que Marín marcó en Cartagonova de falta directa y también la desgraciada acción del central que costó la eliminatoria. Por otro lado hemos revivido el ascenso, del que Fernando Martín formó parte, el recuerdo del partido en el Santiago Bernabeu o los partidos en Eibar y Lugo, han sido recordados con emoción. Como siempre con la colaboración de Héctor Rúa.