MUNICIPAL El Pleno aprueba el presupuesto 2020 La propuesta del gobierno sale adelante con los votos favorables de PSOE y Podem, la abstención de Ciudadanos y la negativa de Partido Popular, Compromís, Guanyar y Vox lunes, 24 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/02/2020) El presupuesto municipal 2020 ha salido adelante con los votos favorables de PSOE y Podem Alcoi, la abstención de Ciudadanos y la negativa de Partido Popular, Compromís, Guanyar Alcoi y Vox. El alcalde ha criticado la falta de implicación por parte de la plataforma y de los conservadores a la hora de aportar propuestas. Tras dos horas de debate, al final se han cumplido las previsiones y el gobierno local no ha tenido problema en sacar adelante el presupuesto municipal de 58,9 millones de euros. Los dos concejales de Podem han sumado sus dos votos favorables a los 12 del PSOE. El portavoz de Podem Cristian Santiago, ha destacado destaca que su respaldo es consecuencia de meses de trabajo para la inserción de sus propuestas y del estudio de la remunicipalización de servicios. "Continuaremos trabajando en esta línea, por estirar al máximo los límites del gobierno del PSOE y acercarlo a nuestro modelo de ciudad que mejore el dia a dia de la gente". Rosa García, portavoz de Ciudadanos, justifica su abstención en el voto confianza por no bloquear la gestión municipal. "Hacemos un ejercicio de responsabilidad dando un voto de confianza al gobierno local en muestra de buena voluntad y ejercicio de responsabilidad. En este presupiesto hay proyectos de Ciudadanos queremos que se hagan realidad y por eso creeemos que es valisosa nuestra abstención" El cambio de portavoz del PP ha derivado en el sentido del voto y en esta ocasión, los conservadores han votado en contra, después de varios años de abstenciones. El actual portavoz, Quique Ruiz, destaca la pérdida de confianza en el gobierno a la vista de ejecución del anterior presupuesto. "Sólo han hecho una cuarta parte del anterior presupuesto, por el camino se han quedado 22 millones de euros de inversiones por realizar, a fecha del mes de diciembre". En contra también se han pronunciado Compromís, Guanyar Alcoy y Vox. El portavoz de los nacionalistas, Marius Ivorra, lamenta que no se vean reflejados algunos compromisos alcanzados hace un año. "Si está de acuerdo con el Distrito Digital, comprometase en esta legislatura en hacer algo más que anuncios." La portavoz de Guanyar, Sandra Obiol, explica su voto en contra en que la propuesta del PSOE no refleja los intereses de la plataforma y sus votantes. "Si vieramos reflejadas lo que representamos apoyarimaos sin duda y sin espera nada a cambio". Vox a través de su concejal, David Abad, no ha dado su apoyo por considerar el presupuesto poco ilusionante y poco social. El alcalde, Antonio Francés, ha cerrado el debate con críticas al PP y a Guanyar por su "dejación de funciones" al no haber realizado aportaciones al presupuesto. Además del presupuesto 2020 el pleno municipal ha aprobado el plan estratégico de subvenciones 2020.