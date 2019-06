The examples populate this alert with dummy content

NUEVOS AYUNTAMIENTOS El pleno más madrugador Agres celebrará la constitución de la corporación municipal a las 00:01 horas del sábado 15 de junio para facilitar la asistencia de un edil que sale a primera hora de viaje viernes, 14 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/06/2019) A horas de la constitución de los ayuntamiento de L’Alcoià y El Comtat. La sesión más madrugadora será en Agres. Los concejales están citados a las 00:01 horas del sábado 15 de junio para facilitar la asistencia de uno de los ediles que sale de viaje a primera hora de este sábado. El primer edil en funciones, Josep Manel Francés, explica que en esta legislatura han sido flexibles en el horario de los plenos "por motivos laborales o por necesidad" y, ahora, ante esta circunstancia "hemos considerado que no tenía ningún sentido forzar a nadie para tener que anular un viaje. Sobre todo, pensando que los concejales que se presentan en estos pueblos no tienen dedicación ni ningún sueldo. Así, con qué autoridad moral vas a negarle la posibilidad de irse a un viaje que tiene previamente concertado y pagado". Josep Manel Francés, de Compromís, revalidará la alcaldía de este municipio de El Comtat con el apoyo del PSOE. Así, Agres abre las sesiones de investidura que tendrán lugar este sábado. En Alcoy, el pleno está convocada a las 12 horas y será momento en que se constituirá la mesa de edad que estará presidia por Miguel Juan Reig -el edil electo más mayor- y Naiara Davó al ser la concejal más joven. Tras la toma de posesión de los escaños municipales, se realizará la elección del alcalde que, salvo sorpresa, será el socialista Antonio Francés. En Cocentaina, a las 10 horas comenzará el pleno en el que revalidará la Alcaldía el PSOE, que gobernará en solitario y contará con apoyos puntuales durante la legislatura. En Muro, Compromís se perfila para la Alcaldía si cuenta con el apoyo del PSOE y en Castalla, el gobierno local estará liderado por Ciudadanos al ser la lista más votada y, previsiblemente, en el pleno de mañana –que dará comienzo a las 12:30 horas- contará con el voto del PSOE, según la información recabada. En poblaciones menores de la comarca, destacar los cambios que se van a producir en los ejecutivos locales de L’Orxa, donde estará el PP, en Beniarrés será para Compromís y en Alfafara y Benilloba, serán investidos los alcaldes de las listas independientes. Por otra parte, los alcaldes investidos serán con toda probabilidad socialistas en Alcoleja, Alqueria d’Asnar, Balones, Fageca, Gorga y Millena. El PP gobernará en Almudaina, Benasau, Benifallim, Benillup, Benimassot, Famorca, Planes, Tibi y Tollos. Compromís, además, tendrá alcaldes en Alcosser de Planes, Gaianes y Quatretondeta .