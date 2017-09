The examples populate this alert with dummy content

JUSTICIA El Poder Judicial rechaza crear plazas de magistrado en Alcoy La legislación solo prevé la creación de plazas en partidos judiciales con más de 150.000 habitantes jueves, 28 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/09/2017) El Poder Judicial ha rechazado crear plazas de magistrado en la comarca. Alega que el partido judicial no llega a la población mínima de 150.000 habitantes. El órgano de gobierno de los jueces ha denegado la petición de la junta de jueces del partido judicial, que contaba con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia y de ayuntamientos como el de Alcoy. La intención era convertir las plazas de juez en magistrados para evitar el continuo cambio de titulares en el juzgado. En la última década, por los cuatro juzgados han pasado 42 jueces, lo que retrasa la tramitación de los procedimientos. El informe del Consejo General del Poder Judicial apoya su negativa en la ley de planta judicial, que fija una población mínima de 150.000 habitantes para crear plazas de magistrado. Ha rechazado convertir Alcoy en una excepción, como los casos de Mahón o Plasencia, que pese a no reunir suficiente población, sí tienen magistrados.