CAPITÁN MORO El poderío del Islam se tiñe de verde La impresionante sucesión de carrozas y la música de Saül Gómez convierten en ensoñación arábiga el boato del capitán domingo, 22 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Todo ha sido gigantesco en el boato del capitán de los moros. Jorge Vaquer, de la filà Verdes, se ha presentado en esta tarde de moros en Alcoy satisfaciendo las enormes expectativas que había generado. Lo ha hecho a través de un extensísimo séquito marcado por la sucesión de carrozas sobre las que han desfilado jeques, jequesas, favoritas, el capitán e incluso su caballo de respeto. La elegancia y el señorío de la puesta en escena de la filà Verdes se han sustentado en la tremenda propuesta musical de Saül Gómez, que ha firmado todas las composiciones escuchadas en el desfile del capitán. Jorge Vaquer, entregado al aplauso sincero del público, ha vestido un diseño de David Blasco, autor de todo el boato.