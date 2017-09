The examples populate this alert with dummy content

9 OCTUBRE El poeta Miquel Cruz signarà el manifest de la festa dels valencians El treball de l'alcoià Miquel Cruz, escriptor i doctor en filologia catalana, destaca per la seua vessant poètica i la interrelació de la literatura i l'art lunes, 04 de septiembre de 2017 Miquel Cruz serà l'autor del manifest del 9 d'octubre. L'Ajuntament ha anunciat que l'alcoià, escriptor i doctor en filologia catalana, serà l'encarregat de redactar l'escrit de la Diada dels valencians. El regidor de Cultura, Raül Llopis, explica que Cruz representa la poesia i la interrelació de la literatura i l'art: "També ha estudiat figures alcoianes molt destacades culturalment com Antoni Miró o Isabel-Clara Simó (...) Estem segurs que tindrem un manifest colpidor, que defensarà els nostres trets essencials com a poble valencià". Per la seua part, l'autor del nou manifest s'ha mostrat molt satisfet: "Ser l'encarregat de la redacció i lectura del Manifest del 9 d'octubre ha estat un vertader honor. És un moment en què hem de fer germanor." Miquel Cruz i Morente, nascut a Alcoi l'any 1979, és conegut per la seua faceta de poeta però també ha desenvolupat la narrativa i l'assaig. Doctor en Filologia Catalana i llicenciat en filologia hispànica, va guanyar el Premi Sant Jordi 2013, a l'àmbit del País Valencià, amb el projecte "Interaccions entre pintura i literatura". Cruz ha desenvolupat la seua tesi sobre La revista Canigó (1954-1983), un referent cultural i literari dels Països Catalans, publicació de la qual va ser director, Xavier Dalfó i la seua esposa, l'escriptora alcoiana Isabel-Clara Simó.