JUZGADOS El policía que apoyaba el posible fraude de Luxender El juez del concurso de la promotora de Serelles denuncia por prevaricación a un agente de la Udef martes, 15 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, que tramita el concurso de acreedores de Luxender, ha denunciado por prevaricación ante la Fiscalía a un agente de la Policía Nacional. El funcionario emitió un informe en el que “hacía suyos todos y cada uno de los planteamientos y argumentaciones” de la constructora Artemisa Granatensis para cobrar 24 millones por unas obras en la urbanización de Serelles cuyo coste era de 3,8 millones. Esta empresa, controlada por el responsable de Luxender, Antonio García, es una de las denunciadas por el mismo juzgado por presunto fraude. El agente reclamaba incluso la suspensión del procedimiento concursal, tal y como también pedía la constructora. Según el policía, Artemisa Granatensis era víctima de una “compleja conjura” cuando, según la investigación judicial, la empresa era “pieza esencial y activa protagonista” de una seria de actuaciones delictivas que buscaban finalizar las obras de Serelles sin pagar los trabajos realizados por terceros, la mayoría empresas de la comarca. En su providencia, el juez advierte de que el policía centra sus acusaciones, sin pruebas, en las irregularidades de los administradores concursales, que fueron los que rebajaron la cantidad de 24 millones de euros que pretendía cobrar Artemisa Granatensis como crédito preferente al de los pequeños proveedores de Luxender. El policía, según el juez, dio por cierta esa cantidad que reclamaba la constructora. El juez sostiene que la petición de suspensión del procedimiento por parte del policía y su “insólita forma de investigar” “no se producen porque sí, sino que producen o pretenden producir unos efectos que apuntan casualmente en la misma dirección” que los pretendidos por el dueño de Luxender, Antonio García, y sus empresas.