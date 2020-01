The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS El polideportivo tendrá servicio de bus por las tardes La línea para trasladar deportistas al Francisco Laporta en horario vespertivo entre semana, es la propuesta más votada en los presupuestos participativos, dotados de 400.000 euros viernes, 10 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/01/2020) La última campaña de presupuestos participativos es la que mayor respuesta ha recibido desde comenzó la iniciativa en 2014. La concejal de Participación, Teresa Sanjuán, si bien celebra el incremento a 2.129 participantes, frente a los 1.270 del año pasado, reconoce que el porcentaje de población implicada sigue siendo bajo, del 4,6%. Para 2020 la propuesta más votada es el establecimiento de una línea al polideportivo, en horario de tarde, que en caso de ser rentable "se incorporaría al futuro contrato del bus", ha avanzado Sanjuán. Una campaña contra la soledad de mayores, la sensibilización por una ciudad más limpia, mejorar la vida en centros de tercera edad con interacciones de perros abandonados, una escuela de emprendimiento completan las propuestas de gasto corriente escogidas y presupuestadas en 80.000 euros. En el apartado de inversión, con los 320.000 euros restantes, figuran el cambio de superficie del polideportivo de Caramanxel, mejorar el albergue canino y crear nuevas zonas de aparcamiento en el Centro, plaza Al Azraq y zona Alta. De las 44 propuestas escogidas, desde que 2014 comenzaron los presupuestos participativos, 33 ya han sido realizadas y 11 quedan pendientes.