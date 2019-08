The examples populate this alert with dummy content

IBI "El polígono Alfaç IV y el geriátrico serán proyectos fundamentales esta legislatura" El alcalde Rafael Serralta expresa en Hoy por Hoy Alcoy que espera que los próximos cuatro años sea una realidad el área industrial y el centro para personas mayores con una oferta de 88 plazas miércoles, 21 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (21/08/2019) El gobierno de Ibi espera que en esta legislatura se construya la nueva residencia pública de personas mayores con 88 plazas y 40 para el Centro de Día. El alcalde, Rafael Serralta, ha expresado en la entrevista en Hoy por Hoy Alcoy que el proyecto está redactado y que están en contacto con la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para terminar de perfilar la creación de este centro y saber cuánto dinero invertirá la Generalitat. El primer edil ha calificado de "fundamental" este proyecto para Ibi, al igual que el desarrollo del polígono l’Alfaç IV. Serralta ha explicado que este plan urbanístico industrial se ha visto paralizado desde hace más de diez años por demandas judiciales de propietarios de terrenos, la fallida de la empresa que era agente urbanizador y los trámites con las administraciones públicas. En este contexto, el regidor ha indicado que ya está desbloqueada toda esta situación y esperan que pronto se dé luz verde para poner en marcha esta zona, de más de un millón de metros cuadrados, para que se instalen las empresas.