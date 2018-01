The examples populate this alert with dummy content

PROYECTO El polígono comarcal se reorienta a la logística La Mancomunidad introduce cambios en la propuesta inicial para conseguir el apoyo económico de la Generalitat, reacia a invertir en nuevos espacios industriales miércoles, 31 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat reorienta la creación del polígono comarcal hacia un proyecto de parque logístico. El pleno de la Mancomunidad ha acordado variar el objetivo inicial del proyecto para crear una oferta de suelo prácticamente inexistente entre Ibi y Xàtiva. Con este cambio, la entidad persigue conseguir el apoyo económico de la Generalitat, reacia a generar más metros de suelo industrial, según explica Manuel Gomicia, presidente de la Mancomunidad. La Mancomunidad tiene sobre la mesa dos opciones para desarrollar el proyecto, pendiente desde 2012, cuando Muro ofreció unos terrenos que luego retiró por la presión de los propietarios del suelo. Las actuales propuestas están localizadas en Muro y Banyeres y suman, en conjunto, 637.000 metros cuadrados. Gomicia avanza que el objetivo de la Mancomunidad es definir el proyecto antes de que finalice la actual legislatura.