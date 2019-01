The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIA El polígono de Pagos es rebajado en un 20% por su afección paisajística El recorte de la quinta parte de la superficie deja el crecimiento industrial en 645.178 metros cuadrados repartidos entre Pagos, Sant Benet y la ampliación del de Santiago Paya hasta la falda de la Font Roja lunes, 28 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/01/2019) La Generalitat Valenciana deja en 219.833 metros cuadrados la extensión final con una oferta de edificabilidad de apenas 130.900 metros. Según ha podido saber Radio Alcoy, es una quinta parte menos de los 274.394 metros que figuraban en la primera versión del Plan General Estructural de Alcoy, de 2015. La reducción de la superficie de una de las principales bolsas de suelo industrial del Plan General la marca el estudio de paisaje solicitado por la Dirección General de Ordenación del Territorio, que ya alertó de que la opción de Pagos era inviable. Toda la superficie del polígono es de titularidad privada. La fuerte afección paisajística ha obligado a modificar el límite del sector ajustándolo al estudio y sus determinaciones. El recorte de la quinta parte de la superficie de Pagos deja el crecimiento industrial de Alcoy en 645.178 metros, repartidos entre Pagos, Sant Benet y la ampliación del polígono de Santiago Paya hasta la falda de la Font Roja. La edificabilidad total es de 391.505 metros cuadrados.