HOY POR HOY El portavoz socialista atribuye el deterioro del centro a la gestión urbanística del PP El concejal Jordi Martínez señala la dificultad de actuación sobre numerosos inmuebles en el barrio, que servía al anterior gobierno "para especular" - Anuncia convocatoria de un Pleno Extraordinario en el que se ofrecerán los informes de los efectos del temporal y la aplicación urgente del plan estratégico para la regeneración del barrio martes, 28 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (28/01/2020)

AUDIO Hora 14 Alcoy (28/01/2020) El portavoz del grupo municipal socialista, Jordi Martínez, analiza en Radio Alcoy los 8 meses de gestión de la actual legislatura. El concejal evalúa en la entrevista los proyectos desarrollados y la linea política de la oposición con la que se muestra crítico, en especial con la actitud de sus portavoces tras el episodio el temporal con trágicos resultados. Respecto a la actual situación del casco histórico, eje también de las criticas al gobierno, Martínez atribuye parte de la culpa del deterior a la política urbanística del Partido Popular. "Tenemos un centro histórico que servía al PP para especular". Anuncia la convocatoria de un Pleno Extraordinario para este viernes en el que se ofrecerán los informes de los efectos del temporal, la aplicación urgente del plan estratégico del centro para la regeneración del barrio y la incorporación de medidas complementarias a los vecinos afectados por las restricciones de agua potable. Jordi Martínez, que también es secretario general de la agrupación socialista de Alcoy, saca pecho de la gestión de su antecesor en este cargo. Señala que la gestión de Antonio Francés, al frente de la alcaldía de Alcoy, lo hace postularse como futuro secretario general provincial.