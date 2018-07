The examples populate this alert with dummy content

RENOVACIÓN El portero deseado se queda Miguel Bañuz seguirá defendiendo la portería del Alcoyano viernes, 06 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Una de las renovaciones más deseadas ya es una realidad. El portero Miguel Bañuz acepta la renovación del Alcoyano y seguirá una temporada más defendiendo la meta blanquiazul. Bañuz fue uno de los hombres más importante de la pasada temporada y artífice de la permanencia, sin sus paradas el equipo habría sufrido mucho más para mantener la categoría. Sus intervenciones fueron clave en muchos partidos y como era de esperar, a pesar de tener más ofertas el meta ha querido seguir en el Alcoyano, mostrando su compromiso en el nuevo proyecto que le han presentado para quedarse. El ilicitano, ha querido mostrar su agradecimiento al club a través de las redes sociales y cita a la afición para dentro de unos días. “Sentirse querido y valorado no tiene precio. Me siento agradecido, quiero ayudar a que el club consiga sus metas y yo conseguir las mías y esa ilusión que yo tengo voy a intentar transmitírosla. Nos vemos pronto afición. Moral y Victoria”, concluye. Es sin duda una de las renovaciones más esperadas por la afición del Alcoyano que ve con muy buenos ojos esta decisión.