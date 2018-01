The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO El portero Ivan Moreno cierra la plantilla Tiene 22 años y procede del San Pedro de Alcántara, en Tercera División miércoles, 31 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano cierra la plantilla con la contratación del portero Ivan Moreno. El meta tiene 22 años y procede del San Pedro de Alcantara de la Tercera Divisón andaluza. El club confirma el cierre de la plantilla con este fichaje. "La plantilla del CD Alcoyano se cierra con una última incorporación para cubrir la ficha que quedaba libre. Iván Moreno, guardameta de 22 años, llega al Deportivo hasta final de temporada. Durante esta temporada ha estado defendiendo la portería del UD San Pedro de Alcántara, club de milita en el Grupo IX de la Tercera División de Andalucía. Iván se formó en las categorías inferiores del Málaga hasta llegar al Atlético Malagueño y después estuvo en el Antequera para acabar finalmente en el UD San Pedro de Alcántara". El portero podrá estar disponible para el técico en el próximo partido.