BALANCE El PP acusa al Consell de abandonar a Alcoy y la comarca Reprocha al Gobierno la falta de inversión en el tren y en el hospital, el ataque a la educación concertada y el retraso en el centro de enfermos mentales viernes, 09 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/06/2017) El vicesecretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, José Juan Zaplana, ha hecho balance en Alcoy de la primera mitad de la legislatura en el Gobierno valenciano. Ha sido muy crítico con la gestión del Consell que, según ha afirmado, mantiene abandonado a Alcoy y la comarca. La principal queja ha sido por la falta de inversión en el tren Alcoy-Xàtiva, lo que contrasta con los 4 millones que el Gobierno destina a unas obras de mejora que comienzan el lunes. “El Gobierno de España ha sido sensible. ¿Cuánto ha invertido la Generalitat? Cero”, ha manifestado Zaplana, que ha avanzado que seguirá reivindicando al Gobierno valenciano que destine fondos para modernizar el servicio. Especialmente crítico se ha mostrado Zaplana con la falta de apoyo de la Generalitat al proyecto Alcoinnova. “No se entiende que ante un proyecto que crea empleo el Gobierno valenciano se dedique a poner trabas”, ha subrayado. El dirigente del PP ha criticado con dureza al conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent. Los ataques a los que, según el PP, la Generalitat somete a la educación concertada o el retraso en la ampliación del hospital son otros de los ejemplos citados por el dirigente popular y a los que el presidente local del partido, Rafael Miró, ha añadido el bloqueo en la apertura del centro de enfermos mentales del Barranquet. “La vicepresidenta [Mónica Oltra] prometió que estaría abierto antes de final de 2016. No solo no cumplió, sino que seis meses después del plazo que fijó la situación es la misma”, ha dicho. El PP ha calificado al Gobierno de la Generalitat de “sectario” y dominado por Compromís, formación a la que define como “ultra e independentista”.