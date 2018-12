The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTOS GENERALITAT El PP acusa al Consell de “vender humo mientras niega hospitales y carreteras” Los populares lamentan el rechazo a las 25 enmiendas a los presupuestos de la Generalitat Valenciana que reclamaban inversiones para la comarca jueves, 27 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Partido Popular acusa al Consell de “vender humo a Alcoy mientras niega hospitales y carreteras” después de que el Consell haya rechazado las 25 enmiendas que los populares habían presentado a los presupuestos de la Generalitat Valenciana. “Este Consell no es el Consell de las personas, sino de los cargos”, asegura el presidente provincial, José Císcar, “puesto que solo les preocupa quién está en la Diputación o en el Gobierno para actuar de una manera o de otra”. El Partido Popular había presentado 25 proyectos para la comarca de L’Alcoià-Comtat para "impulsar Alcoy y ofrecer bienestar a sus habitantes”. Entre los proyectos previstos por los populares se encontraba la ampliación del Hospital Virgen de Los Lirios; el acceso de la A-7 al centro sanitario y la mejora con el centro urbano o el desarrollo del Instituto Tecnológico de la Cosmética. Sin embargo, denuncia Císcar, “el PSOE prefiere fastidiar a los ciudadanos con tal de votar en contra del Partido Popular porque son proyectos que necesita Alcoy y su comarca, pero que se les niega por partidismo”. Las enmiendas presentadas por los populares incluían todo tipo de inversiones en infraestructuras educativas, sanitarias y de Justicia como la devolución del concierto al Colegio La Salle, la adecuación de varios colegios en Ibi o sus juzgados. Ninguna de ellas ha salido adelante. “El PSOE y Compromís van a tener el dudoso honor de ser el primer Consell de la Generalitat Valenciana que no inaugure ni un colegio ni un ambulatorio nuevo en toda una legislatura”, lamenta Císcar, quien recuerda que “cada uno de estas enmiendas es un proyecto que se ha quedado sin hacer en un municipio”. El candidato a la Alcaldía de Alcoy, Quique Ruiz, lamenta que “las inversiones que han llegado a Alcoy solo sirven para la foto de Ximo Puig con Toni Francés”, mientras que “la ciudad permanece paralizada”. Ruiz critica la “política círculo” del alcalde alcoyano: “Haciendo lo mismo de toda la vida solo tendremos los mismos resultados”, asegura, “cuando Alcoy necesita proyectos revitalizantes para la ciudad, innovadores para sus empresas y de conexión con el exterior”. “No se puede entender que Francés no reivindique a su partido que en Les Corts apoyen la ampliación del Hospital Virgen de los Lirios o la mejora de la A-7”, insiste Ruiz, “puesto que la primera obligación de un alcalde es con sus vecinos, no con su partido”. El Partido Popular Provincia de Alicante cifra la infrafinanciación del Consell a la provincia de Alicante en 372 millones de euros. Esta cantidad es la referida a “los servicios e infraestructuras que reclaman los municipios de la provincia frente a los oídos sordos que han mantenido los socialistas y Compromís esta legislatura”, reclama el diputado popular autonómico Fernando Pastor. El Grupo Popular en Les Cortes Valencianes había presentado 282 enmiendas a los presupuestos de la Generalitat Valenciana 2019 “con el objetivo de acabar con la discriminación indisumulada a la que somete el Botànic a la provincia de Alicante”. Incluyen tanto dotaciones en colegios y centros de salud como obras en carreteras, entre otros conceptos. De hecho, sanidad y educación son las principales reivindicaciones del Partido Popular para la provincia de Alicante. “El Consell ha descuidado la construcción de colegios en detrimento de su idea adoctrinadora de la educación, que es de lo único que se ha ocupado”, indica Pastor. Pastor asegura que “los presupuestos de la Generalitat Valenciana para la provincia de Alicante están pensados más para una campaña electoral que a realidades tangibles para los ciudadanos de nuestros pueblos y ciudades”. Asegura que “el PSOE y Compromís han vivido una campaña electoral de cuatro años en la que cada ejercicio repetían lo mismo del anterior”, indica el diputado popular. El diputado popular entiende que “el Consell ha vivido de espaldas a la ciudadanía estos cuatro años con fábulas como los 1.300 millones de euros ficticios que han metido cada año y cuentos como la infrafinanciación del Estado cuando son ellos quienes han dejado por debajo a la provincia de Alicante”.