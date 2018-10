The examples populate this alert with dummy content

OPOSICIÓN El PP acusa al Gobierno de dejar sin contrato el Tirisiti Los conservadores aseguran que todavía no han recibido un documento formal que asegure la continuidad de las representaciones que, hasta el momento, ha llevado a cabo La Dependent jueves, 04 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Partido Popular afirma que, desde la oposición, no se ha tenido aún constancia de un contrato formalizado para representar el Belén del Tirisiti, No obstante, dice, el concejal de Cultura ha anunciado a algún medio de comunicación que ya está firmado con La Dependent y ya está poniéndose en contacto con los centros educativos para programar las visitas. "Llevamos desde febrero preguntando pero no ha servido de nada". Los conservadores lamentan que, ocho meses después, ya en el mes de octubre, desconozcan qué va a ocurrir con uno de los actos más emblemáticos del Nadal Alcoià. "Parece ser que el Gobierno socialista pretende separar el servicio del Tirisiti en dos partes: por un lado la campaña escolar y, por otro, la de todos los públicos". Servicio mediante contrato artístico Aunque el PP insiste en que no hay un contrato formalizado para la ejecución del Tirisiti, el posible sistema de contratación que estudia el Gobierno no convence a los de la oposición: "Desde el Partido Popular hemos hecho todo lo posible para que el contrato se hubiese tramitado a través de un concurso abierto, ya que el contrato artístico a dedo para este caso nos revierte serias dudas". Las emblemáticas representación del belén alcoyano han estado desarrollándose a través de la compañía de La Dependent, al frente de la gestión del Principal desde que cerró sus puertas el año pasado.