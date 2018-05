The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA INDUSTRIAL El PP acusa al PSOE de convertir Alcoy en ciudad dormitorio Reprochan la inactividad del Gobierno local en la creación de nuevo suelo industrial lunes, 14 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Partido Popular ha acusado al Gobierno de Alcoy, del PSOE, de generar una “ciudad dormitorio” por su “insuficiente” planificación industrial. Los conservadores reprochan la “nula gestión” socialista que “evidencia la continuación de la parálisis en creación de suelo industrial sufrida durante los siete años que llevan gobernando”. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Rafael Miró, ha advertido de que “parece que los socialistas, con Antonio Francés, a la cabeza, están empeñados en que Alcoy sea una ciudad dormitorio”. Miró subraya que el Plan General Estructural “solo propone crear 700.000 metros cuadrados de suelo industrial”. Esa superficie es fruto de la suma de los terrenos de Els Pagos y de la ampliación del polígono de Santiago Payá. “Es una cantidad totalmente insuficiente si se compara con los casi cuatro millones de metros que Ibi ha ido desarrollando en los últimos años”, afirma Miró. El regidor del PP lamenta que en una fase de expansión económica Alcoy no tenga suelo que ofrecer a las empresas. “Pediremos en el próximo pleno al Gobierno que estudie posibles alternativas de suelo industrial”, ha explicado Miró. El portavoz de los conservadores ha recalcado que la opción de Els Pagos “tiene problemas paisajísticos y dificultades de construcción”. Según Miró, la ocupación de esa zona será “muy complicada” por elevado coste que representará a las empresas. El PP mantiene su confianza en que el plan Alcoinnova pueda salir adelante con la casación del Tribunal Supremo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló el proyecto. “Pensamos que es viable, pero se retrasará por temas judiciales”, ha explicado. Miró ha lamentado la “agresividad” de Guanyar Alcoi y Compromís al proyecto de La Española. Y ha denunciado el “planteamiento anticapitalista y sectario” de ambas formaciones, que han acusado de “especuladores” a los empresarios.