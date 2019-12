The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA El PP advierte de la pérdida del 14% de los fondos del plan Inmpuls La concejal Lirios García acusa al PSOE de difundir cifras falsas para ocultar el fracaso del plan lunes, 16 de diciembre de 2019

El 14% de los fondos del plan Inmpuls, para la dinamización económica de Alcoy, ha quedado sin adjudicar en la edición de 2019. Así lo asegura la concejal del Partido Popular, Lirios García, que reprocha al Gobierno local, del PSOE, el mantenimiento de un modelo de ayudas "que ha demostrado tener muy poco atractivo para los alcoyanos que quieren poner en marcha nuevos negocios". García lamenta que el programa no haya conseguido otorgar el 100% del presupuesto, que era de 52.500 euros. "Pese a que el Ayuntamiento ha recortado este año el presupuesto del plan Inmpuls en un 27% respecto a 2017, todavía ha seguido sobrando dinero, una situación que una ciudad con más de 5.000 personas sin empleo no se puede permitir", manifiesta la concejal. "Debemos aprovechar hasta el último euro para apoyar nuevas empresas y la creación de empleo", añade. La regidora expone que el Ayuntamiento ha concedido este año 45.166 euros, una cifra superior a la edición anterior pero que queda lejos de los 66.353 otorgados en 2014 y por debajo de los 46.451 euros de 2017. El importe de las ayudas va de los 90 a los 1.500 euros. Con estas cifras sobre la mesa, García lamenta que el Gobierno de Antonio Francés "haga una lectura triunfalista de un plan con una dotación mínima que ni siquiera llega a agotar". La edil del PP acusa, además, al Gobierno de ofrecer cifras falsas "para hinchar el balance de un plan que no funciona". García matiza que, lejos de las 58 ayudas anunciadas por el Gobierno, el plan se ha saldado con 47 ayudas, repartidas entre 36 solicitantes. La concejal tampoco entiende por qué el concejal de Empresa, Alberto Belda, alardea de haber concedido el mayor número de ayudas y de no haber dejado petición alguna por atender. "El número de ayudas es menor que el de 2014 y, pese a que ha sobrado dinero, han sido denegadas 11 solicitudes", recalca la edil. García lamenta que Belda "esté más preocupado en conseguir una buena propaganda que en trabajar para mejorar la situación económica de Alcoy". El PP insiste en reclamar cambio en el plan de dinamización económica. Por el momento, el Gobierno anuncia una nueva línea de ayudas para la consolidación de empresas. García reclama que esta nueva modalidad no detraiga fondos de las actuales líneas. E insiste en solicitar "más difusión de las ayudas y, sobre todo, un seguimiento de los proyectos beneficiados. "El contacto con los los beneficiarios de anualidades anteriores es crucial para mejorar al máximo y facilitar que estas ayudas consigan la mayor efectividad", concluye la concejal popular.