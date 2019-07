The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO El PP advierte de un problema que hace peligrar la financiación de Entenza Según la concejal Lirios García, el Ministerio comunicó al Ayuntamiento la “falta de coherencia entre los objetivos a alcanzar” y el proyecto, que provoca la reevaluación de la propuesta y de momento no cabe en la convocatoria de ayudas viernes, 26 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/07/2019) La concejal del Partido Popular, Lirios García, ha mostrado su confianza en que el Ayuntamiento de Alcoy subsane el problema detectado por el Ministerio de Fomento para finalizar la obra de Entenza. Según ha explicado el Gobierno municipal del Partido Socialista incluyó la reurbanización de la calle Entena en el programa EDUSI, dentro de los objetivos para la Mejora de la eficiencia energética y aumento de la energía renovable de las áreas urbanas. Al respecto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública comunicó al Ayuntamiento de Alcoy la “falta de coherencia entre los objetivos a alcanzar” y el proyecto. Situación que provoca la reevaluación de la propuesta por lo que de momento no cabe en la convocatoria. "En estos momentos, desde el Ayuntamiento se va a intentar encuadrar la obra dentro de otro de los objetivos de la Estrategia DUSI" ha manifestado la concejal popular, quien añade “esperemos que se consiga y finalmente se nos pague la parte de la obra, de otra manera los alcoyanos se tendrán que hacer cargo del total de la intervención”. El Partido Popular pide también al Gobierno socialista de Alcoy que sustituya de manera inmediata el mobiliario instalado en la nueva calle Entenza debido a los inconvenientes que presentan. "La decisión de elegir este tipo de mobiliario ha sido totalmente desafortunada" ha manifestado la concejal popular Lirios García, quien añade "sin entrar en temas estéticos de si nos gusta más un diseño u otro, es evidente que la funcionalidad de los elementos instalados ha sido un desastre". Asegura que los bancos instalados en la calle Entenza están siempre sucios, además aun pudiendo ser utilizados, la mayoría no tienen respaldo y representan un problema de seguridad al estar al lado de la calzada. En cuanto a los maceteros instalados, la concejal no comprende como una calle que en teoría es “inteligente” no tenga previsto ningún sistema de riego. La consecuencia es que las plantas se han secado. Por otra parte, las papeleras se utilizan como contenedores, pudiendo ver bolsas de basura depositados en los mismos a cualquier hora del día. De la misma manera, se han instalado pantallas táctiles que todavía no han llegado a funcionar y ya han sufrido actos vandálicos: están arrancado los cables previstos para realizar la carga de teléfonos móviles. “Por imagen de la ciudad y por necesidad de los vecinos, el Gobierno socialista de Antonio Francés debe dar marcha atrás inmediatamente y proceder a la sustitución del mobiliario urbano instalado, era blanco, ahora es color suciedad” explica la concejal Lirios García. La edil señala que el contrato de obra ofrece margen para reponer el mobiliario sin que represente mayor coste para el Ayuntamiento.