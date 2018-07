The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA El PP de Alcoy opta por Sáenz de Santamaría La ex vicepresidenta obtiene el 60% de los votos de los militantes frente al 30% de Pablo Casado, con quien se disputará la Presidencia del partido viernes, 06 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Partido Popular de Alcoy opta por Soraya Sáenz de Santamaría como próxima presidenta del Partido Popular. La candidatura de la ex vicepresidenta obtuvo 40 apoyos, el 60% de los votos emitidos por los militantes inscritos en el proceso de primarias. La candidatura de Pablo Casado ha obtenido 21 votos por los 5 conseguidos por la de María Dolores de Cospedal. Participaron 66 militantes, cinco menos de los inscritos. En la agrupación de Alcoy se ha reproducido el resultado nacional, autonómico y provincial, aunque Sáenz de Santamaría ha conseguido en la ciudad mayor diferencia de porcentaje de voto. Alcoy aportará cuatro compromisarios al congreso nacional que se celebrará en Madrid los días 20 y 21 de julio. Estos representantes son quienes decidirán entre las candidaturas de Sáenz de Santamaría y Casado.