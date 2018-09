The examples populate this alert with dummy content

QUEJAS El PP alerta de fuertes pérdidas en el comercio por las obras de Entenza Critica los incumplimientos del Gobierno en cuanto a plazos y soluciones de aparcamiento viernes, 21 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Partido Popular denuncia que los retrasos en la apertura al tráfico del tramo de Entenza entre las calles de Isabel La Católica y Espronceda ha supuesto para los comerciantes mermas de hasta un 50 % de su facturación. El concejal Eduardo Tormo ha recogido el malestar de los comerciantes, “que se quejan de los reiterados incumplimientos de los plazos de obra del gobierno socialista de Antonio Francés”. Según el regidor, este tramo, que empezó el 3 de abril, tenía que terminarse tres meses después. Ya han pasado seis. “Las facturaciones de los comerciantes respecto al mismo periodo del año pasado se han reducido entre un 30 y un 50% dependiendo si el producto es de venta directa o si el producto se podía encargar por teléfono o por Internet”, advierte Tormo. El concejal precisa que el Gobierno se ha saltado los compromisos adquiridos de ejecutar por fases y con unos plazos muy concretos. Tormo añade que los vecinos lamentan que el Gobierno no haya cumplido sus promesas de solución al aparcamiento. Lo peor, dice Tormo, es que los comerciantes creen que este problema también les afectará una vez se terminen las obras. “Los vecinos y comerciantes entienden la necesidad de las obras y las molestias que ellas conllevan pero lo que no soportan son los incumplimientos del Gobierno en cuanto a plazos, porque como muchos comerciantes dicen están jugando con su dinero”, insiste el concejal del PP, que también cuestiona que no hayan empezado los trabajos en el tramo entre las calles de Góngora e Isaac Peral. A juicio del concejal, hay pocos medios en una obra que afecta a una de las principales calles de la ciudad.