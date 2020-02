The examples populate this alert with dummy content

OBRAS El PP alerta de la negativa del ministerio de finalizar el encauzamiento del Barxell La concejal de Urbanismo, Lorena Zamorano, asegura que el gobierno seguirá reivindicando la infraestructura, a pesar de que el proyecto fue retirado por el ministerio en 2015 miércoles, 05 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/02/2020) El Partido Popular alerta de la negativa del Ministerio para la Transición Ecológica a ejecutar la segunda fase del encauzamiento del río Barxell, pendiente desde 2007. Según el portavoz de los conservadores, Quique Ruiz, la Confederación Hidrográfica del Júcar se ha desmarcado de la obra al tratarse de encauzamiento en zona urbana. La primera fase, acometida y financiada por el ministerio se inauguró en 2006 tras una inversión de 29 millones de euros. Lamenta que a la declaración institucional aprobada hace un año, el ministerio respondiese de manera negativa. Expuso que “no prevé ninguna actuación en la zona” y que “por tratarse de un encauzamiento en zona urbana, las competencias no corresponden a este organismo”. La concejal de Urbanismo, Lorena Zamorano, asegura que el gobierno seguirá reivindicando la infraestructura a pesar de que el proyecto fue retirado por el ministerio en 2015. "Volver a incluir un proyecto que se ha excluido siempre es muchísimo más complicado pero, desde el ayuntamiento de Alcoy vamos a seguir peleando para que el Ministerio incluya de nuevo la segunda fase del encauzamiento del río Barxell”. Atribuye a la crisis y al cambio de gobierno la paralización de la segunda fase de la obra que aportó una de las zonas verdes más grandes de la ciudad, con un vial para tráfico y otro para peatones con una longitud de 1.230 metros. El proyecto de la segunda fase fue redactado en 2007 y cuenta con evaluación ambiental favorable desde 2011. La obra está valorada en 4,3 millones de euros. El tramo que resta se prolonga entre los puentes de Cadiseño y Valencia.