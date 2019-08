The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA El PP alerta de la pérdida de un 14% del tejido industrial en Alcoy en ocho años Los populares piden al gobierno local que aplique medidas para potenciar este sector económico miércoles, 28 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/08/2019) El PP alerta de la pérdida de un 14% del tejido industrial en Alcoy los últimos ocho años. El portavoz de la formación, Quique Ruiz, indica que según los informes del Instituto Nacional de Estadística en la capital de l’Alcoià en 2018 había 367 empresas del sector industrial frente a las 429 de 2012. Ante este indicativo, Ruiz pide al gobierno del PSOE que aplique medidas para potenciar este sector económico. "Las cifras están indicándonos que una realidad de nuestro ámbito industrial que nos obliga a tomar medidas de la mano de sinficatos y empresarios para potenciar la industria en cuanto a número de empresas como a número de trabajadores en el sector. No podemos quedarons con discursos triunfalistas porque los datos marcan que hay que actuar para corregir esta situación", argumenta el concejal. Los populares recuerdan que, por una parte, propusieron crear una oficina de captación de inversiones y "que el ejecutivo local aceptó, aunque todavía no la han puesto en marcha". Y, por otra, el PP también ha aportado que se puedan aplicar bonificaciones fiscales a empresas que se instalen en la ciudad, con ventajas especiales a las que ocupen suelo industrial vacío.