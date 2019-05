The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES El PP ampliará la dotación económica para mejorar el mantenimiento de la ciudad Los populares plantean un plan para los cuidados necesario para la conservación en calles, instalaciones y parques con auditorías, brigadas de barrio y un servicio de atención al ciudadano viernes, 17 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/05/2019) El PP de Alcoy propone un plan para mejorar el mantenimiento de la ciudad con brigadas de barrio o realizarán una auditoría para detectar qué es lo que precisa reparar o mejorar. El alcaldable, Quique Ruiz, anuncia aumentar la dotación económica para el mantenimiento y un servicio de atención al ciudadano. "Nuestro compromiso es que en 72 horas, el ciudadano que plantea una queja tiene que tener una respuesta sobre en qué plazo se puede reparar y cual es el presupuesto aproximado" y "si tenemos que decirle a la gente que en una semana estará reparado se lo diremos, pero, también, que por cuestiones presupuestarias o de planificación la reparación tiene que tardar seis meses, se lo diremos. Queremos ser transparentes", indica el cabeza de lista popular. Ruiz ha criticado el estado en el que se encuentran actualmente los parques de la ciudad y asegura que pondrán en marcha obras y reformas en estos espacios de jardines con el fin de mejorarlos.