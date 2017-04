The examples populate this alert with dummy content

El PP anuncia una inversión de 3,8 millones para el tren Lola Alba y Fernando Pastor critican a la Generalitat por no destinar fondos al servicio y acusan a los alcaldes de Alcoy y Ontinyent de usar la línea con fines políticos viernes, 07 de abril de 2017 El Partido Popular ha anunciado este viernes una inversión de 3,8 millones de euros en la mejora del tren Alcoy-Xàtiva durante los dos próximos años. La diputada Lola Alba ha avanzado los planes del Adif, la división de infraestructuras de Renfe, para la línea férrea. El parlamentario autonómico Fernando Pastor ha lamentado la falta de inversión por parte de la Generalitat. Alba ha detallado que para estudios de mejora de la línea férrea el Ministerio de Fomento ha reservado 100.000 euros de su presupuesto. La diputada ha subrayado que esta cantidad responde a la petición que a finales del pasado año formuló el Ayuntamiento. A través de un acuerdo plenario, el Consistorio reclamó diálogo entre Fomento y la Generalitat para invertir en el tren y destinar una partida de 100.000 euros en el presupuesto. Un compromiso que no ha cumplido la Generalitat, como ha recordado el presidente del PP de Alcoy, Rafael Miró. La partida de 100.000 se completa con otra de 500.000 euros destinada a mejorar la seguridad de la línea. Según Alba, Fomento ya ha invertido esa misma cantidad entre 2015 y 2016. La diputada ha asegurado que Adif prevé invertir 3,2 millones de euros, tal y como el Ministerio de Fomento avanzó a los alcaldes de la comarca. “Esta obra permitirá reducir seis minutos el tiempo de recorrido”, ha subrayado Alba. Estas partidas figuran en el presupuesto de Adif y no en el del Ministerio de Fomento. Con estas cifras, la diputada ha destacado que el futuro del tren importa al Ministerio de Fomento y al Partido Popular. Fernando Pastor, diputado autonómico, ha criticado que los presupuestos de la Generalitat no reserven un solo euro para el tren. “Ahí se demuestra quién cumple sus compromisos y quien no”, ha dicho. Pastor ha sido muy crítico con los alcaldes de Alcoy y Ontinyent, Antonio Francés y Jorge Rodríguez, y el ex alcalde de Muro y actual conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent. “Engañaron y utilizaron a la población cuando el PP gobernaba la Comunidad Valenciana. Crearon una comisión de alcaldes para exigir inversión en el tren y que no se ha reunido desde 2015, cuando sus partidos accedieron al Gobierno”, ha lamentado Pastor.