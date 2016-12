The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA El PP anuncia una línea más combativa frente el desgobierno local El Partido conservador señala que va a desarrollar una política de presión, control y exigencia debido a la “incapacidad” del las actuales autoridades – Considera que el actual gobierno no ha tenido en cuenta sus propuestas ni mociones miércoles, 28 de diciembre de 2016 El Partido Popular de Alcoy abandona la tregua de Navidad y anuncia que a partir de ahora va a desarrollar una política de presión, control y exigencia hacia el gobierno municipal. El portavoz del partido conservador, Rafa Miró en el almuerzo que ha mantenido con los medios de comunicación ha criticado el desgobierno de Antonio Francés y ha puesto de manifiesto los proyectos que tiene pendientes. “Los medios de comunicación, cuando entrevistasteis al alcalde para intentar detectar sus prioridades para el 2016, el alcalde decía que el año 2016 va a ser el año del Plan General de Ordenación Urbana, el PGOU, de Entenza y del nuevo contrato de la basura. Ni tenemos el Plan General, ni está la urbanización de la calle Entenza ni tenemos nuevo contrato de basura”, ha señalado Miró, quien ha afirmado que el “gobierno es incapaz de gobernar”. El PP considera que el actual gobierno no ha tenido en cuenta las mociones y propuestas presentadas, y en ello justifican su cambio de acción política, con el que van a intentar “presionar para que las propuestas salgan a la luz en 2017”. En cuanto a materia de industria, el PP considera que “Alcoy ha dejado de ser un referente industrial porque el gobierno prefiere vaciar de suelo industrial, no se dota de suelo industrial en el Plan General y no ha contemplado las ideas de nuestro partido”. Al encuentro también ha asistido la diputada en las Cortes, Lola Alba, quien ha mostrado su intención de desbloquear el tren Alcoi-Xàtiva, “estamos pendientes de los presupuestos, pero lo que sí que hemos ya es tener prevista una reunión próximamente, a ser posible la primera quincena de enero, con los responsables a nivel nacional para tener una solución, como ya dijimos en su momentos, que sea realista pero que de una solución a este tema”. El Partido Popular ha criticado el incumplimiento de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de la apertura del Centro de Enfermos Mentales del Barranquet de Soler para antes de que finalizase el 2016.