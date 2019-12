The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS El PP apremia al PSOE a consensuar el nuevo servicio de autobús Según los populares, ocho autobuses urbanos incumplen el contrato al superar los 12 años de antigüedad viernes, 13 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/12/2019) El Partido Popular urge al Gobierno local a crear la comisión anunciada en septiembre para consensuar el nuevo modelo de transporte público y sacar a concurso un contrato que permita mejorar el servicio y, especialmente, renovar la flota de vehículos. Ocho de los 12 autobuses incumplen el contrato al superar la antigüedad máxima, según señala el concejal del PP, Kiko Cantó, quien pide al Gobierno que “agilice al máximo” la licitación del nuevo servicio. El actual contrato finaliza el 20 de julio de 2020. La posible prórroga es de 10 años. “No sabemos a qué espera el Gobierno para empezar a trabajar las bases del próximo contrato. Apenas tenemos seis meses para consensuar un modelo, sacar a concurso y adjudicar el contrato”, razona Cantó. El concejal se muestra especialmente preocupado por la situación de la flota de autobuses, la mayor parte de la cual supera la vida útil estipulada en el contrato, que es de 12 años. La propia empresa Tuasa advierte en su informe de liquidación de 2018, presentado en febrero, que “la falta de renovaciones en la flota afecta notoriamente tanto a la calidad como a la seguridad del servicio”. La compañía añade: “En caso extremo se pueden producir fallos sobrevenidos en los elementos de seguridad por su desgaste y longevidad”. De los 12 vehículos de la flota, solo cuatro están por debajo de los 12 años de antigüedad recogidos en el contrato. De ellos, la mitad ha superado la década. Cantó considera que “un servicio que cuesta 2,3 millones de euros al año no puede tener unos vehículos desfasados que incluso ponen en riesgo la seguridad de los usuarios”. El regidor critica que el Gobierno, del PSOE, no haya tomado medidas ante las advertencias de la empresa. “En ocho años de Gobierno del PSOE solo se han renovado dos autobuses”, concluye el regidor.