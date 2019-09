The examples populate this alert with dummy content

ALCOY El PP asegura que el gobierno no presentó el proyecto de Rodes al 1,5% Cultural Los populares acusan al PSOE de “engañar” a la ciudadanía al afirmar que había optado a la convocatoria de ayudas del Ministerio de Fomento para obtener 1,7 millones para la antigua área industrial viernes, 27 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El PP asegura que el gobierno socialista nunca llegó a presentar el proyecto de Rodes a las ayudas del Ministerio de Fomento al 1,5% Cultural para financiar con 1,7 millones la rehabilitación de la antigua área industrial. El portavoz de los populares, Quique Ruiz, señala que en comisión informativa de esta semana el gobierno ha reconocido que el Ayuntamiento desistió participar en esta convocatoria al no presentar una documentación que le requería la Conselleria de Cultura para el expediente de declarar BIC Rodes, requisito indispensable para optar a la subvención estatal. Ruiz critica duramente al ejecutivo local de Antonio Francés al considerar que ha "engañado" a la ciudadanía porque, según explica, en sesión plenaria de diciembre de 2018, a través de la edil de Patrimonio Lorena Zamorano, llegó a anunciar, a preguntas del PP, que de los 60 proyectos de la Comunitat Valenciana presentados a esta subvención, solo la consiguieron dos y Alcoy –según dijo la edil- quedó fuera. "En un proyecto que, según destaca el gobierno, tiene que transformar la ciudad resulta que lo que hacen es hacer creer a los ciudadanos que están trabajando, cuando la realidad nos marca que no han hecho absolutamente nada al respecto. Es tomar el pelo a los ciudadanos, actuar de una forma falsaria, embustera y mentirosa delante de la ciudadanía". El portavoz conservador insiste en que "Alcoy necesita un gobierno que gobierne pero, sobre todo, un gobierno que no mienta".