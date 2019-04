The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES El PP cierra su campaña de Alicante en Alcoy Los cabezas de lista para el Congreso, César Sánchez, y las Cortes Valencianas, Pepe Císcar, han estado en el Teatre Principal en la presentación de la lista municipal encabezada por Quique Ruiz jueves, 25 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Partido Popular ha realizado el acto de presentación de la candidatura por Alcoy para las municipales del 26 de mayo. En concreto ha tenido lugar en un repleto Teatre Principal y han intervenido en el mismo el cabeza de lista por Alicante al Congreso, César Sánchez, y el número 1 para las Cortes Valencianas, Pepe Císcar, quienes han querido acompañar al candidato a la alcaldía, Quique Ruiz. El primero en dirigirse al público ha sido el presidente local del PP, Rafa Miró. Este ha sido el último acto para las elecciones autonómicas y generales de los populares en la provincia de Alicante -el viernes habrá un acto final en Valencia- algo que ha destacado Quique Ruiz, quien también ha explicado que se trata de una candidatura plural, de representantes de la sociedad civil que se incorporan al proyecto popular para apostar por un cambio y ha recordado que se ha reunido con 80 colectivos en las últimas semanas. César Sánchez se ha mostrado convencido de que este cambio se producirá en España con Pablo Casado, en la Comunidad con Isabel Bonig y en Alcoy con Quique Ruiz y ha mostrado todo su respaldo al este nuevo proyecto pues ha afirmado que "Ruiz es el alcalde que los alcoyanos necesitan". Por último, Pepe Císcar, también ha pedido el voto para los populares tanto este domingo 28 como el 26 de mayo y ha recordado dos datos: el importante aumento del paro en el primer trimestre de 2019 y la intervención del Ministerio de Hacienda del presupuesto de la Generalitat, en lo que ha calificado una acción de Pedro Sánchez contra Ximo Puig a dos días de las elecciones, afirmando que "nos parece que las cuentas valencianas han de tener un importante agujero negro". Durante el acto, Ruiz ha explicado las directrices básicas de este proyecto y ha ido llamando uno a uno a los componentes de la lista, suplentes incluidos, que han subido al escenario del teatro.