ECONOMÍA El PP de Cocentaina pide medidas para la promoción del comercio Los conservadores lamentan que de los 441 locales que han contabilizado a pie de calle, el 20% esté cerrado martes, 02 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (02/05/2017) El Partido Popular de Cocentaina lamenta que "de los 441 comercios que ha contabilizado a pie de calle, el 20% esté cerrado". Este dato junto a una tasa del paro por encima del 20% ha provocado que la localidad haya dejado de ser prioritaria para instalar un negocio, según los conservadores. El portavoz del PP en Cocentaina, Rafael Montava, insiste al Gobierno local en la aplicación de medidas concretas que frenen la decadencia industrial. "Reclamamos que sean medidas efectivas; que se bajen los impuestos, se promuevan ferias locales para incrementar la presencia de gente en el comercio local". Los conservadores reprueban que ninguna de las propuestas planteadas haya sido aceptada por el Gobierno socialista para los presupuestos 2017.