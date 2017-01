The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA El PP de Cocentaina pide rebaja de la presión fiscal y mejora de polígonos Los conservadores han presentado dos estudios con 22 medidas a incorporar al presupuesto municipal 2017 miércoles, 25 de enero de 2017 El PP de Cocentaina presenta 22 medidas al presupuesto municipal, por un importe de 700.000 euros. El objetivo es una rebaja de la presión fiscal para los ciudadanos, la mejora de polígonos y el fomento del turismo. Los conservadores han presentado dos estudios con 22 medidas a incorporar al presupuesto municipal 2017 y que doten a la localidad de servicios como la piscina cubierta o la mejora del servicio de atención al ciudadano. Incluyen el incremento de la dotación a Cáritas y ayudas a familias con personas con movilidad reducida. Según el portavoz del PP, Rafael Montava, la bajada de impuestos es fundamental "para no dañar más las economías domésticas". Las medidas presentadas suponen un coste de 700.000 euros. Otros ejes de actuación que plantean los conservadores son la cesión de los locales municipales a diversas asociaciones y acondicionar las zonas industriales. "La localidad ha dejado de ser un lugar atractivo para atraer inversiines y está sufriendo un proceso de desertificación industrial que supone la migración de los jóvenes que buscan oportunidades, algo que precariza las condiciones laborales y ahuyenta la iniciativa privada reduciendo los ingressos de la localidad". En el ámbito turístico reclaman la dotación para actividades relacionadas con este sector y que una previsión para la celebración del V Centenario del patronazgo de la Virgen del Milagro.