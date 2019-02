The examples populate this alert with dummy content

CRÍTICA El PP considera que la ruta ciclopeatonal de Batoi a Zona Nord es innecesaria Según el candidato a la alcaldía popular, Quique Ruiz, este proyecto valorado en casi un millón de euros es paralelo al bulevar que incluye un carril bici, entre otros inconvenientes miércoles, 06 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/02/2019) El Partido Popular considera que el Gobierno municipal ha malgastado un millón de euros en una ruta ciclopeatonal, un proyecto que se ejecutará al margen del bulevar, según los conservadores. El proyecto de una vía ciclopeatonal, entre Batoi y la Zona Nord, está valorado en 970.149 euros y es una obra de carácter provisional y diseñada de forma paralela al bulevar, que se prolongará por la misma zona, según el PP. Su candidato a la alcaldía, Quique Ruiz, no sabe de qué forma se incorporará el bulevar en esta ruta ciclopeatonal, cuando este proyecto del bulevar incluye un carril bici y además no respeta al carril bici ya existente en el primer tramo ya construido entre La Salle y Renfe. Recuerda que en un tramo del proyecto los terrenos son privados cedidos por sus propietarios y que los vecinos de Santa Rosa se han quejado de este proyecto por eliminar plazas de aparcamiento.