POLÉMICA El PP considera que una concejal imputada por malversación no puede hablar de mala gestión El portavoz Quique Ruiz rechaza las críticas del gobierno por el pago de una indemnización fijada por una sentencia del TSJ contra la que cabe recurso martes, 06 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/08/2019) El portavoz del Partido Popular de Alcoy, Quique Ruiz, ha rechazado las críticas del actual Gobierno, del PSOE, a raíz de una sentencia que obliga a indemnizar al propietario de un inmueble afectado por el proyecto de recuperación de la zona baja del Centro histórico. Ruiz ha acusado al Gobierno de "utilizar una sentencia de carácter técnico sobre la valoración de un edificio, que no es firme y contra la que cabe recurso, para tapar las carencias de gestión que el PP ha puesto de manifiesto en las últimas semanas”. Ruiz ha subrayado que las críticas del PSOE llegan de la concejal Lorena Zamorano. “Una concejal que está imputada por un delito penal de malversación de caudales públicos, no es la más indicada para hablar de mala gestión o de sentencias judiciales”, apunta Ruiz. Zamorano está imputada por el presunto pago irregular a un funcionario afín al Gobierno del PSOE. En la misma situación se encuentra el portavoz del PSOE, Jordi Martínez. El portavoz el PP lamenta el interés del Gobierno en arrojar dudas sobre la gestión del Ejecutivo que dirigía Jorge Sedano, alcalde cuando comenzó el litigio. “Si consideran que en este caso ha existido alguna irregularidad, lo que debe hacer el PSOE es denunciarlo ante la Justicia y no generar dudas sobre una operación que contó con los informes técnicos favorables”, ha expuesto Ruiz. A juicio del concejal, el único interés del PSOE es “tapar los errores de gestión” que el PP ha denunciado en las últimas semanas, como la paralización del concurso para adjudicar la construcción del puente de Serelles o el descontrol en el presupuesto municipal, que obliga a realizar recortes en los próximos ejercicios. “El PSOE gobierna Alcoy desde hace casi una década. Debe dedicarse a gobernar y no a buscar continuas excusas para tapar su ineficacia”, manifiesta Ruiz. El concejal ha pedido públicamente a Lorena Zamorano “que no utilice mi nombre, al menos mientras permanezca imputada por un presunto delito de malversación de fondos públicos”. Ruiz ha apuntado que ningún concejal del PP, ni del actual grupo municipal ni de los anteriores, permanece imputado por corrupción.