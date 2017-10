The examples populate this alert with dummy content

POLÉMICA El PP critica el “catalanismo” del 9 d’octubre en Alcoy Los conservadores denuncian la falta de consenso del manifiesto y la ausencia de símbolos valencianos miércoles, 11 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Partido Popular de Alcoy ha criticado con dureza los actos de la celebración del 9 d’octubre en Alcoy. Unos actos, según los conservadores, “sin himno, sin consenso y con guiño catalanista”. Para Rafael Miró, portavoz del PP, el Gobierno local, del PSOE, “se une a Compromís con el pancatalanismo en la Comunidad Valenciana, haciendo política, eliminando símbolos de los valencianos y defendiendo los países catalanes”. El PP ha lamentado que la “política partidista” haya estado muy presente en los actos. Y ha criticado que el Gobierno ni haya buscado el consenso ni se haya oído el himno oficial de la Comunidad Valenciana. Sobre el manifiesto, obra de Miquel Cruz, el PP asegura que cumplió “objetivos partidistas” y apoyó “entre líneas” a los países catalanes. Reprochan además los conservadores que durante la gala celebrada en el teatro Calderón se interpretase una sardana. “Apostamos por una fiesta que celebre nuestra cultura y nuestra identidad como valencianos, una realidad que forma parte del conjunto de España”, ha sostenido el PP en un comunicado. A juicio de los conservadores, la del 9 d’octubre es una fiesta “en la que no debería entrar la política partidista y en la que se deberían visualizar los elementos identificativos de nuestra cultura”. Es el caso del himno regional. Rafael Miró no entiende “cómo no se ha escuchado ni una sola vez, cuando debería ser el colofón del acto del 9 d’octubre”. Miró ha recordado que bajo el mandato del PP, el manifiesto era consensuado y contaba con la participación de las asociaciones de vecinos.