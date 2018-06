The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓN El PP critica el coste cero promocional a una cervecera en Tapa Festa Los conservadores denuncian el incumplimiento por parte del Gobierno local de la ordenanza de publicidad en la pasada edición de la feria jueves, 21 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/06/2018) El Partido Popular denuncia que el Gobierno socialista no exigió el pago de la tasa por la publicidad colocada en la valla de la Glorieta durante la Fira Tapa Festa. Los conservadores preguntaron en la última comisión informativa de atención a las personas si el operador de la feria Tapa i Festa había pagado la correspondiente tasa por la publicidad colocada en la valla exterior de la Glorieta. Según el PP la situación viene contemplada en el punto 6.5 sobre la instalación de anuncios ocupando el dominio público local por metros cuadrados o fracción durante todo el año, de la Ordenanza reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. Rafael Miró portavoz del PP considera que "la respuesta de la concejal es intolerable, ya que tienen las preguntas con casi una semana de antelación y deberían preparase las respuestas”, en referencia al hecho de que la concejal de Consumo manifestase su desconocimiento de la ordenanza. "Por otra parte, nos parece una discriminación hacia el resto de empresarios alcoyanos, que tienen que pagar por todo, que una multinacional ponga publicidad en una zona tan visible como la valla de la glorieta, en San Nicolás y en fiestas de San Jorge, a coste cero”